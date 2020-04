Le bilan de la pandémie de COVID-19: plus de 224 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 224 402 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 3 141 250 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 889 200 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille à 15 h, 6327 nouveaux décès et 72 900 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les États-Unis avec 1913 nouveaux morts, le Royaume-Uni (795) et le Brésil (474).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 59 446 décès pour 1 028 217 cas. Au moins 116 776 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 27 682 morts pour 203 591 cas, le Royaume-Uni avec 26 097 morts (165 221 cas), l’Espagne avec 24 275 morts (212 917 cas), et la France avec 24 087 morts (168 935 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 65 décès pour 100 000 habitants, suivi par l’Espagne (52), l’Italie (46), le Royaume-Uni (38), et la France (37).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 858 cas (22 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4633 décès (0 nouveau), et 77 578 guérisons.

Depuis mardi à 15 h, le Tchad a annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait mercredi à 15 h 135 348 décès pour 1 443 927 cas, les États-Unis et le Canada 62 500 décès (1 079 448 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 9848 décès (190 208 cas), l’Asie 8417 décès (215 916 cas), le Moyen-Orient 6606 décès (167 784 cas), l’Afrique 1567 décès (35 911 cas), et l’Océanie 116 décès (8057 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).