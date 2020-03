RDC : course contre la rougeole, plus meurtrière qu’Ebola

(Seke-Banza) Elle tue plus qu’Ebola : une course de vitesse contre la rougeole est enclenchée au fond de la brousse à Seke Banza, dans l’extrême ouest de la République démocratique du Congo, où cette épidémie oubliée a tué plus de 6000 personnes en un an.