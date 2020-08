Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans toute la Pologne en signe de solidarité avec la communauté LGBT, ainsi que pour protester contre les brutalités policières, après l’arrestation d’une militante LGBT à Varsovie et l’interpellation d’une cinquantaine de contestataires qui tentaient de s’y opposer. La plus grande manifestation s’est déroulée dans le centre de Varsovie, où quelques milliers de personnes se sont rassemblées. Beaucoup d’entre elles portaient des drapeaux ou des parapluies arc-en-ciel. « Nous nous réunissons pour protester ensemble contre la violence et l’homophobie systémique », ont déclaré les organisateurs, une coalition de groupes de défense des droits des homosexuels, dans un communiqué. Seuls 29 % des Polonais soutiennent le mariage gai, selon un sondage réalisé en 2019 par l’institut CBOS. Lors de la campagne électorale avant le scrutin présidentiel de juillet, les conservateurs au pouvoir en Pologne, pays profondément catholique, ont largement utilisé une rhétorique anti-LGBT, provoquant des protestations des institutions internationales.

— Agence France-Presse