Plus de 13 582 690 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 7 414 000 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 584 355 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 6 h.

Agence France-Presse

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 137 419 décès pour 3 499 291 cas. Au moins 1 075 882 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 75 366 morts pour 1 966 748 cas, le Royaume-Uni avec 45 053 morts (291 911 cas), le Mexique avec 36 906 morts (317 635 cas), et l’Italie avec 34 997 morts (243 506 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83 612 cas (1 nouveau entre mercredi et jeudi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 78 719 guérisons.

L’Europe totalisait, jeudi à 6h, 204 036 décès pour 2 889 954 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 152 001 décès (3 561 231 cas), les États-Unis et le Canada 146 259 décès (3 608 012 cas), l’Asie 46 283 décès (1 903 551 cas), le Moyen-Orient 21 592 décès (962 305 cas), l’Afrique 14 042 décès (645 249 cas), et l’Océanie 142 décès (12 393 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Près de 585 000 morts

FMI : le monde « n’est pas tiré d’affaire »

La crise provoquée par la pandémie est entrée dans une nouvelle phase, mais le monde « n’est pas tiré d’affaire », affirme la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

Elle enjoint les gouvernements à poursuivre les mesures de protection sociale, dépenser l’argent public pour stimuler l’économie et profiter de cette « occasion qui ne se présente qu’une fois par siècle » de reconstruire un monde « plus équitable, plus vert […] et surtout plus résilient ».

France : masque obligatoire

Le premier ministre Jean Castex a avancé à la semaine prochaine l’obligation de porter un masque dans tous les lieux clos ouverts au public, en particulier les commerces.

Cette obligation devait être effective à partir du 1er août, mais l’apparition de signaux de reprises de l’épidémie, notamment en Mayenne (nord-ouest) et en région parisienne, pousse l’exécutif à en accélérer l’application.

Nouveaux records aux États-Unis

Les États-Unis battent de nouveaux records quotidiens de contaminations avec plus de 67 000 cas recensés mercredi, notamment dans le Sud et l’Ouest du pays.

La première puissance mondiale est confrontée à une très forte résurgence du virus depuis la fin juin. Depuis dix jours, le nombre d’infections détectées toutes les 24 heures est compris entre 55 000 et 65 000, soit le double des chiffres enregistrés en avril quand le pays était en grande partie confiné.

Chine : reprise de la croissance

La Chine renoue avec la croissance avec un bond du PIB de 3,2 % au deuxième trimestre après avoir enregistré son plus bas historique en début d’année.

Le pays, où le virus est apparu en décembre avant de se propager dans le reste du monde, est le premier à avoir relancé son activité et apparaît à ce titre comme un baromètre pour la reprise espérée de l’économie mondiale.

Tous les cinémas ont par ailleurs rouvert jeudi dans le pays où seule une contamination à la COVID-19 a été enregistrée. Air France a obtenu un deuxième vol hebdomadaire Paris-Shanghai à partir de la semaine prochaine.

Espagne : hommage aux victimes

L’Espagne a rendu jeudi matin un hommage solennel aux plus de 28 400 victimes de la COVID-19 en présence du roi Felipe VI et de dirigeants de l’UE.

Alors que la population a repris sa vie et que les frontières ont rouvert avec l’Europe et une douzaine de pays hors UE, l’Espagne connaît une recrudescence des contaminations avec plus de 120 foyers actifs. Environ 160 000 habitants ont été reconfinés mercredi en Catalogne autour de la ville de Lérida.

« Pèlerinage virtuel mondial » à Lourdes

Pour pallier l’annulation des pèlerinages, le sanctuaire chrétien de Lourdes organise le premier pèlerinage virtuel mondial, baptisé « Lourdes United ».

Des célébrations et prières célébrées en cinq langues sont célébrées sur les télévisions catholiques à travers le monde entier en ce jour anniversaire de la dernière apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous.

Le sanctuaire, qui appelle aux dons, prévoit un déficit de huit millions d’euros en 2020.

Allemagne : confinements locaux autorisés

Face au risque de deuxième vague du virus, l’Allemagne, relativement épargnée jusqu’ici, va autoriser des mesures de confinement renforcées au niveau local.

L’État fédéral avait jusqu’ici une définition très souple des confinements basés sur l’autodiscipline dans chaque région. Avec ce nouvel arsenal, les autorités pourront instaurer des « interdictions de sortie » dans des zones géographiques limitées.