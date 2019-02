Baleines noires: Ottawa prend des mesures de protection

À compter du 28 avril, le gouvernement fédéral rétablira donc les limitations de vitesse obligatoires, jusqu'à un maximum de 10 noeuds, pour les navires de 20 mètres ou plus qui se déplacent dans l'ouest du golfe.

Lorsqu'aucune baleine noire ne sera observée dans ce secteur, les navires continueront à être autorisés à se déplacer à des « vitesses opérationnelles sécuritaires » dans certaines parties de deux voies de navigation au nord et au sud de l'île d'Anticosti. Ottawa ajustera toutefois les zones où la restriction de vitesse obligatoire s'applique, en tenant compte des observations de baleines, « afin de minimiser les répercussions sur l'industrie des croisières et sur le réapprovisionnement des collectivités ».

En 2017, 12 baleines noires de l'Atlantique Nord avaient été retrouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent. Des nécropsies pratiquées sur sept des baleines ont révélé que quatre étaient mortes d'un traumatisme lié à des collisions avec des navires, tandis que deux décès résultaient d'un empêtrement dans des engins de pêche.

Pour s'attaquer à l'autre fléau qui frappe les baleines noires, l'empêtrement dans les engins de pêche, le gouvernement fédéral compte ajuster la zone fermée à la pêche au crabe des neiges, au homard et aux autres pêches à engins fixes, afin de cerner plus précisément la zone où 90 % des mammifères ont été observés l'an dernier durant la haute saison de pêche. Cette zone plus restreinte sera environ deux fois moins grande qu'en 2018, mais elle sera plus étendue du nord au sud, indique Pêches et Océans Canada.

Aux États-Unis, la Commission des pêches maritimes des États de l'Atlantique avait annoncé mercredi qu'elle examinerait divers scénarios pour réduire de près de moitié les lignes verticales de pêche au homard dans la région. La commission pourrait par exemple envisager une limitation du nombre de casiers et des fermetures saisonnières de la pêche au homard. Ces initiatives ne seront pas annoncées avant plusieurs mois.

Des chercheurs aux États-Unis ont récemment signalé avoir vu trois veaux de baleine noire au large de la côte atlantique de la Floride.