Frozen de retour

Dans la bande-annonce, on voit la Reine Elsa affronter les éléments de la nature qui se déchainent, et on est heureux de retrouver la princesse Anna, Olaf, Kristoff et le renne Sven.

Rappelons que ce film d'animation réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck est à ce jour, le plus grand succès de Disney et est devenu un véritable phénomène de société.

Alors, êtes-vous prêts à vous replonger dans les nouvelles aventures au royaume d'Arendelle?