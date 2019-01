Sofia Coppola et Bill Murray réunis au cinéma

La réalisatrice Sofia Coppola et l'acteur Bill Murray vont se retrouver, 16 ans après le tournage du film Lost in Translation. Il s'agit du projet de long métrage le plus alléchant annoncé jusqu'ici par Apple.

Associated Press New York

Le studio indépendant A24 a annoncé mardi que le film On the Rocks, de Sofia Coppola, serait son premier projet dans le cadre d'un accord avec Apple, qui se lance dans la production de contenu original. Le film dont l'action se déroule à New York met en scène Rashida Jones en tant que jeune mère qui renoue avec un père plus grand que nature, interprété par Bill Murray.

Lost in Translation avait permis à Sofia Coppola de remporter l'Oscar du meilleur scénario en plus de décrocher de nombreuses autres nominations. Bill Murray avait aussi été nommé dans la catégorie du meilleur acteur. Le duo Coppola-Murray a également collaboré pour l'émission spéciale A Very Murray Christmas enregistrée pour la plateforme Netflix.

Le tournage de On the Rocks, écrit et réalisé par Sofia Coppola, doit débuter ce printemps à New York.

Apple et A24 ont signé une entente de partenariat de plusieurs années en novembre dernier.