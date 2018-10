Le box-office sous l'emprise de Venom

La première production par Sony de l'univers Marvel raconte comment un journaliste, interprété par le Britannique Tom Hardy, est possédé par un symbiote - parasite extraterrestre - et devient un redoutable «super-vilain», sorte d'anti-Spider Man.

Éreinté par les critiques, Venom continuait malgré tout d'attirer les spectateurs pour son deuxième week-end d'exploitation avec 35,7 millions récoltés (presque 143 millions en tout).

A Star Is Born, avec Bradley Cooper et Lady Gaga, reste sur la deuxième marche du podium avec 28 millions (94 en tout depuis sa sortie).

First Man, biopic sur Neil Armstrong avec Ryan Gosling, va directement à la troisième place pour son premier week-end d'exploitation avec 16,5 millions de dollars.

Quatrième, Goosebumps 2: Haunted Halloween, qui raconte la découverte par deux amis d'une marionnette malfaisante, empoche 16 millions de dollars.

En cinquième position, se trouve le film d'animation Smallfoot, qui a généré 9,3 millions de dollars (57,6 millions au total).

Voici le reste du top 10:

6- Night School: 8 millions de dollars (60 millions en tout).

7- Bad Time at the El Royale (nouveau): 7,2 millions.

8- The House with a Clock in its Walls: 4 millions (62 en tout).

9- The hate U give: 1,7 million (2,4 en tout).

10- A Simple Favor: 1,4 million (52 millions en tout)