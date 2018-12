Denis Côté retourne à Berlin en compétition officielle

Six ans après Vic + Flo ont vu un ours, qui lui a valu le prix Alfred Bauer attribué au film le plus novateur, et trois ans après Boris sans Béatrice, Denis Côté aura de nouveau l'honneur de concourir pour l'Ours d'or du festival de Berlin. Répertoire des villes disparues, son plus récent long métrage, a en effet été sélectionné dans la compétition officielle, ont annoncé ce matin les organisateurs de la 69 e Berlinale.

Adapté très librement d'un court roman de Laurence Olivier, Répertoire des villes disparues, le 11e long métrage du cinéaste québécois, est un drame fantastique relatant une histoire à 10 personnages, campée dans un village où rôdent parfois des êtres mystérieux. Il met notamment en vedette Robert Naylor, Josée Deschênes, Jean-Michel Anctil, Diane Lavallée et Rémi Goulet.

À l'époque du tournage, l'hiver dernier, Denis Côté nous avait expliqué sa démarche : « Curling fut ma plus belle aventure et j'essaie de retrouver le même esprit, avait-il alors indiqué. J'ai aussi eu envie de brasser les cartes. À quelques exceptions près, l'équipe est entièrement renouvelée. Mon approche, en fait, est toujours dictée en réaction au film précédent. Je ne considère pas Boris sans Béatrice, mon dernier film de fiction, comme un échec, mais il ne s'agit pas d'un sommet dans ma carrière non plus. Là, j'ai voulu retrouver une approche plus libre, plus désinvolte. »

Les titres de cinq autres longs métrages de la compétition ont aussi été dévoilés, parmi lesquels Grâce à dieu, de François Ozon, et The Golden Glove, de Fatih Akin.

Rappelons qu'avec Cannes, Toronto et Venise, Berlin fait partie du carré d'as des grands festivals internationaux de cinéma. Le jury chargé de déterminer les lauréats parmi les films de la compétition officielle sera présidé cette année par Juliette Binoche.

La 69e Berlinale aura lieu du 7 au 17 février 2019. Répertoire des villes disparues prendra l'affiche le 15 février au Québec.