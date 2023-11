(New York) Le cinéaste Tran Anh Hung et le chef vedette Pierre Gagnaire veulent défendre l’« art culinaire » français dans leur film La passion de Dodin Bouffant, présélectionné pour les Oscars aux États-Unis, une œuvre esthétique mais aussi de promotion à l’étranger de la « culture française ».

Nicolas REVISE Agence France-Presse

Prix de la mise en scène au Festival de Cannes cette année, le film est un « hommage à mon pays qui m’a accueilli quand j’avais 12 ans », a déclaré à l’AFP Tran Anh Hung, réfugié en France en 1975 après la guerre du Vietnam.

Le long métrage du Français d’origine vietnamienne, célèbre pour L’odeur de la papaye verte et Cyclo, est sorti début novembre et met en scène un duo formé à la fin du XIXe siècle par le gastronome Dodin, incarné par Benoît Magimel, et la cuisinière Eugénie, jouée par Juliette Binoche, unis par une complicité personnelle, amoureuse et culinaire.

Sous son titre américain The Taste of Things, le film sortira aux États-Unis le 14 février 2024, un mois avant les Oscars où il est présélectionné dans la catégorie meilleur film international.

Il était présenté mardi soir à New York par la région des Pays de la Loire et la Villa Albertine, le bras culturel de la diplomatie française.

« Émerveillé »

Adolescent « émerveillé » par la « culture française », le cinéaste de 60 ans a raconté qu’il cherchait depuis « 20 ans un sujet sur la cuisine » et qu’il voulait « faire un film sur un art » qui « éveille une poésie qui touche profondément » le spectateur.

Avec cette œuvre esthétique, l’artiste souhaitait aussi saluer ce qu’il appelle « l’esprit français ».

« J’ai choisi l’art culinaire, pas la peinture, pas la musique », a-t-il expliqué à propos de son film adapté d’un roman suisse de 1920 et conseillé par le chef et vedette internationale culinaire Pierre Gagnaire, 73 ans.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE Le chef français Pierre Gagnaire en compagnie du réalisateur français d’origine vietnamienneTran Anh Hung

Le chef, trois étoiles au Guide Michelin (Hôtel Balzac à Paris) a des établissements à Londres, Tokyo, Séoul, Shanghaï et Dubaï. Il est présent aussi dans une brasserie new-yorkaise et intervient à la télévision française dans l’émission Top Chef.

À l’écran, le long métrage fait la part belle à la préparation de festins gargantuesques.

« Arts de la table »

« Dans les cuisines, on construit des choses et on défend notre culture », a déclaré à l’AFP Pierre Gagnaire venu avec Tran Anh Hung promouvoir le film aux États-Unis, avant les étapes de sélection de décembre et janvier pour la cérémonie des Oscars du 10 mars 2024, à Los Angeles.

Au restaurant, « on ne vend pas que du goût, on vend […] tout ce qui tourne autour des arts de la table et c’est aussi une façon de défendre notre savoir-faire », a insisté le chef qui avait commencé sa carrière chez lui à Saint-Étienne en Loire.

Pierre Gagnaire en a profité pour confirmer sa position « non éligible » sur la liste « Alliance rurale » du président de la fédération des chasseurs français Willy Schraen aux élections européennes de juin 2024.

Une démarche « totalement apolitique » pour « défendre » selon lui une « ruralité en danger » en France.

Adapté d’un roman suisse de 1920, La passion de Dodin Bouffant a été sélectionné parmi une liste de cinq longs métrages français, dont la dernière Palme d’or à Cannes, Anatomie d’une chute de Justine Triet.