(Taipei) L’actrice Hu Ling est devenue samedi la première vedette du cinéma chinois à fouler le tapis rouge du festival des Golden Horse Awards de Taïwan depuis 2019, année d’un boycottage par la Chine de la plus grande cérémonie de remise de prix de l’île après des tensions politiques.

Agence France-Presse

La réalisatrice chinoise Huang Ji a également assisté à la cérémonie avec son mari japonais Ryuji Otsuka, et le couple a remporté le prix très convoité du meilleur long métrage pour le drame social Stonewalling qu’ils ont réalisé ensemble.

« Après avoir remporté les Golden Horse Awards, nous pouvons nous rendre dans un monde plus sauvage et galoper. Je suis particulièrement reconnaissante au Golden Horse », a déclaré Huang à la foule.

Pékin a interdit à ses artistes de participer aux Golden Horse, surnommés les Oscars en langue chinoise, après qu’un réalisateur taïwanais a exprimé son soutien à l’indépendance de l’île dans un discours de remerciement en 2018.

La Chine, qui voit Taïwan comme partie intégrante de son territoire, s’est juré de ramener un jour l’île dans son giron, en recourant à la force si nécessaire.

Samedi, le tapis rouge a accueilli Mme Hu, sélectionné comme meilleure actrice pour son rôle dans Carp Leaping Over Dragon’s Gate. Vêtue d’une robe chatoyante et tenant un ananas dans les mains, elle était accompagnée par le réalisateur chinois Yan Xiaolin et de quelques acteurs du film.

« Le nom (chinois) de notre film est “Ananas” et le public taïwanais m’a dit que l’ananas signifiait la chance dans la culture taïwanaise », a déclaré Mme Hu.

Hu a néanmoins perdu face à Audrey Lin (Trouble Girl), 12 ans, la plus grande inconnue de la soirée, qui est devenue la plus jeune lauréate de l’histoire du Golden Horse à recevoir le prix de la meilleure actrice.

Le Taïwanais Hsiao Ya-chuan a remporté le prix du meilleur réalisateur pour son drame familial Old Fox, tandis que son compatriote Wu Kang-ren a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle d’homme muet dans le film malaisien Abang Adik.

Le prix du meilleur documentaire en format court métrage a été décerné à The Memo, un journal vidéo sur la pandémie réalisé par un couple de cinéastes piégés dans un petit appartement de Shanghai.

La présence d’acteurs de Chine continentale a marqué un tournant par rapport aux années précédentes. En 2022, la vedette chinoise Cya Liu, sélectionnée comme meilleure actrice pour le film policier hongkongais Limbo, n’avait pas assisté à la cérémonie, sans en donner les raisons.

Mais l’année dernière, le réalisateur chinois Huang Shuli avait néanmoins réceptionné en personne le prix du meilleur court métrage documentaire, une rare apparition d’un cinéaste de Chine continentale depuis la crise.