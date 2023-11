Napoléon, de Ridley Scott Les Bonaparte, influenceurs mode

Fidèles collaborateurs de Ridley Scott, Janty Yates et David Crossman ont eu la colossale tâche d’habiller les 150 acteurs et 4000 figurants de Napoléon, fresque historique où Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby incarnent l’ambitieux Corse et la femme de sa vie.