(Marrakech) Des vedettes internationales de cinéma convergent vendredi au Maroc pour lancer l’un des plus grands festivals de cinéma du monde arabe, dans un contexte tendu avec la guerre entre Israël et le Hamas et les manifestations qui ravagent la région depuis près de deux mois.

Sam Metz Associated Press

Les réalisateurs Martin Scorsese et Richard Linklater ainsi que les acteurs Jessica Chastain et Mads Mikkelsen sont attendus à Marrakech pour un festival que le prince marocain Moulay Rachid a qualifié de « bastion de paix qui rapproche les peuples ».

Le prince, qui dirige la fondation responsable du festival, a déclaré dans un communiqué que le festival était une « invitation à la découverte, à l’empathie et au partage », rappelant le tremblement de terre au Maroc en septembre et le catalogue de films et de cinéastes marocains au programme.

Le Festival international du film de Marrakech, ainsi que le Festival du film de la mer Rouge en Arabie saoudite, dont l’ouverture est prévue la semaine prochaine, se déroulent malgré la guerre à Gaza. Cela contraste avec le Festival international du film du Caire et les Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie, qui ont tous deux été annulés en raison de la guerre.

Le festival s’ouvre vendredi avec la comédie d’action Hit Man de Richard Linklater. Plus de 70 autres films seront projetés, dont Memory de Michel Franco avec Jessica Chastain, et le drame italien sur l’immigration de Matteo Garrone, Io Capitano.

Mads Mikkelsen, connu pour avoir joué dans Another Round (Alcootest) et Casino Royale, recevra un prix pour sa carrière aux côtés de l’acteur-réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, dont le film Déserts est également projeté au festival.

Martin Scorsese présidera les Ateliers de l’Atlas du festival, une initiative conçue pour projeter des films ou des longs métrages en cours de création de cinéastes arabes et marocains émergents.

Le festival devrait se dérouler jusqu’au 2 décembre.