Le film de Monia Chokri a franchi le cap du million de recettes depuis sa sortie en salle le 22 septembre.

Selon le distributeur Immina Films, dirigé par Patrick Roy, le film qui met notamment en vedette Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal, le film de Monia Chokri a même généré 8 % d’entrées additionnelles ce week-end par rapport à la semaine dernière.

Simple comme Sylvain, produit par Sylvain Corbeil et Nancy Grant, poursuit également sa lancée à Paris où le film est sorti en salle mercredi dernier. À ce jour, on compte un peu plus de 61 000 entrées.

Le troisième long métrage de Monia Chokri avait été présenté dans la section Un certain regard du Festival de Cannes au mois de mai dernier. Le film a été vendu dans près de 50 pays jusqu’à présent.