Viking, de Stéphane Lafleur, Babysitter, de Monia Chokri, Les chambres rouges, de Pascal Plante, et Le plongeur, de Francis Leclerc récoltent le plus grand nombre de citations au dévoilement des finalistes du 25e Gala Québec Cinéma.

Abandonné par Radio-Canada en octobre 2022, rescapé par Bell Média en juillet dernier, le Gala Québec Cinéma renaîtra de ses cendres en décembre. « L’idée, c’est que ça incite les gens à consommer les films québécois dont ils auront entendu parler pendant le temps des Fêtes, affirme Dominique Dugas, nouveau directeur de Québec Cinéma. Ce qu’on a vu cette année par rapport aux autres années, c’est que le cinéma québécois connaît une recrudescence et, on le voit dans la catégorie Prix du public, les films de réalisatrices ont très bien marché. »

En tout, 47 films de toutes les catégories, sortis entre le 6 mars 2022 et le 31 août 2023, concourront pour 30 prix Iris. « On ne voulait pas que des films soient pénalisés, qu’ils ne soient pas considérés pour aucun gala, explique Dominique Dugas. On se retrouve alors avec 18 mois de production, c’est-à-dire plus de films, plus de compétition. La peur qu’on avait, c’est que les films sortis au printemps dernier soient oubliés par les votants, mais les nominations nous prouvent que ce n’est pas le cas. L’an prochain, ce sont les films sortis entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024 qui seront en nomination. »

Outre Viking, de Stéphane Lafleur, qui domine avec 18 sélections, Babysitter, de Monia Chokri, Les chambres rouges, de Pascal Plante, et Le plongeur, de Francis Leclerc se démarquent avec respectivement 14, 13 et 12 citations chacun. À ces quatre films figurant dans la catégorie du Meilleur film s’ajoutent Arsenault et fils, de Rafaël Ouellet, Falcon Lake, de Charlotte LeBon, et Noémie dit oui, de Geneviève Albert, lesquels récoltent respectivement 8, 6 et 4 sélections.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Rémy Girard

Dans un premier temps, l’actrice Fabiola Nyrva Aladin, qui figure dans la catégorie Révélation de l’année pour son rôle de Janet dans Viking, de Stéphane Lafleur, animera le 8e Gala Artisans Québec Cinéma le 7 décembre au Studio TD, à 19 h 30. En tout, 18 récompenses y seront remises, parmi lesquelles les Iris saluant les catégories techniques, les documentaires et les courts métrages.

« Je vis de grandes émotions, confie Fabiola Nyrva Aladin. Ça fait deux ans qu’on est parti en Alberta pour tourner Viking ; avec le gala qui s’en vient, les souvenirs de ce tournage, où il y avait beaucoup d’amour et d’apprentissage, remontent en moi. Je suis vraiment ravie de cette reconnaissance-là parce que tout le monde a travaillé très fort. Viking a beaucoup de nominations au Gala Artisans, mais je dois rester partiale. »

Dans un second temps, ce sera au tour de Jay Du Temple de prendre la barre du 25e Gala Québec Cinéma le 10 décembre dès 20 h sur Noovo et Noovo.ca. Au cours de cette soirée seront distribués 12 prix Iris, dont ceux du Meilleur film et le Prix du public, catégorie on l’on retrouve 23 décembre, de Myriam Bouchard, Confessions, de Luc Picard, Katak le brave béluga, de Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay, Le temps d’un été, de Louise Archambault, et Les hommes de ma mère, d’Anik Jean.

N’ayant pas encore vu tous les films nommés, les deux animateurs profitent des derniers jours pour regarder jusqu’à trois films par jour : « C’est un beau problème, de devoir regarder des films québécois, dit Jay Du Temple. J’espère avoir tout vu d’ici le gala. »

« Il vient un moment où il faut se rappeler qu’on est juste des humains qui font des petites affaires entre humains, c’est donc un bon guide pour s’enlever cette pression-là », explique Fabiola Nyrva Aladin à propos du renouveau qu’incarnent les deux animateurs, qui auront la tâche de rallumer l’intérêt du public pour le Gala Québec Cinéma.

Iris Hommage à Rémy Girard

Animateur de la première édition du gala, à l’époque où celui-ci s’appelait La grande nuit du cinéma, Rémy Girard, qui détient le record du plus grand nombre de rôles au cinéma, recevra pour sa part le prix Iris Hommage pour l’ensemble de sa carrière.

« Le Gala Québec Cinéma, c’est l’hymne national du cinéma québécois ! s’est exclamé sur scène l’acteur en vedette dans Testament, de Denys Arcand. Je suis un acteur de cinéma et je suis fier de le dire. J’ai eu une carrière extraordinaire et je souhaite la même chose aux autres acteurs. Cela dit, j’espère continuer à raconter des histoires. »

Dès aujourd’hui, les cinéphiles peuvent voter pour le Prix du public Gala Québec Cinéma sur le site web de Noovo. Par ailleurs, du 8 au 12 décembre, le public pourra voir ou revoir les films finalistes sur Crave et sur le site de Québec Cinéma.

« Le gala, c’est comme une fête annuelle, conclut le cinéaste Francis Leclerc, très heureux des 12 citations du Plongeur. Je trouverais ça super plate si on enlevait cette fête parce que c’est une occasion où on se voit, où on se félicite. Je suis pessimiste de nature, mais force est d’admettre que le cinéma québécois a connu un bel été et un bel automne. »