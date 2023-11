Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

The Marvels : Oui, les filles sont le fun !

« La réalisatrice de Candyman et de Little Woods propose le film le plus court du MCU grâce à un rythme soutenu et un bon dosage entre l’action et l’exposition des faits. Malgré quelques bémols – lent départ, enjeux accessoires, Samuel L. Jackson sous-utilisé –, The Marvels rappelle que la mission principale des films de Marvel est de divertir », écrit le journaliste Pascal LeBlanc.