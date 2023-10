26es Rencontres internationales du documentaire de Montréal Projection spéciale et concert en hommage à Chantal Akerman

La projection du film restauré D’Est, de Chantal Akerman, et du film québécois La turlute des années dures, de Pascal Gélinas et de Richard Boutet, la première québécoise de Mademoiselle Kenopsia de Denis Côté et le lancement d’un coffret de 12 DVD de la cinéaste abénaquise Alanis Obomsawin sont au cœur de la programmation des 26e Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM).