Téléfilm Canada a annoncé jeudi le deuxième volet de son nouveau programme de financement de festivals de films. L’organisation s’engage à distribuer 1,78 million supplémentaire à 19 festivals de films canadiens, pour un total de 3,46 millions.

Ce deuxième volet inclut des festivals qui auront lieu entre le 1er avril et le 30 septembre 2024. Parmi les 19 sélectionnés figurent le Festival cinéma du monde de Sherbrooke, le Festival Fantasia, le Festival international de cinéma Vues d’Afrique et le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Également sur la liste, le Festival international de cinéma et d’art Les Percéides et le Festival international du film Cinéfest Sudbury.

Le premier volet du programme, annoncé en mai, était destiné aux festivals se déroulant entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2024. Vingt-cinq festivals de films s’étaient vu accorder une enveloppe, dont le Festival du nouveau cinéma, le Festival international du film pour enfants de Montréal et les Rendez-vous Québec Cinéma.

Ce programme, nommé Programme d’aide aux festivals de moyenne et grande envergure de Téléfilm, « vise à soutenir financièrement les festivals de films canadiens établis depuis plusieurs années qui contribuent à la promotion des films et des talents canadiens et stimulent la demande pour les contenus multiécrans canadiens ».