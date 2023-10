Les jours heureux, de Chloé Robichaud

Emma préfère le classique

Aimant explorer de nouveaux territoires et tracer des portraits de femmes dans des univers dominés par les hommes, Chloé Robichaud s’est tournée, après le sport et la politique, vers la musique classique. Dans Les jours heureux, 10 ans après Sarah préfère la course, elle dirige Sophie Desmarais en cheffe d’orchestre.