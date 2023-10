L’acteur américain Kevin Spacey a ressenti un malaise, lundi, et été conduit de toute urgence à l’hôpital pour subir une série de tests.

La vedette de House of Cards en a elle-même parlé, lundi soir, lors d’un discours prononcé en Ouzbékistan, à l’occasion du Festival international du film de Tachkent. La captation du discours a été diffusée par The Sun, mercredi. Kevin Spacey s’adresse à une foule assez peu attentive et devant un écran le présentant comme « Kevin Speysi ».

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO PUBLIÉE PAR THE SUN Kevin Spacey prononce un discours en Ouzbékistan

Au micro, l’acteur raconte qu’il visitait un musée, plus tôt dans la journée, et qu’il a « soudainement senti son bras gauche entier s’engourdir pendant environ 8 secondes ». « Je l’ai secoué, mais j’ai immédiatement avisé les gens avec qui j’étais ce qui venait de se passer », a-t-il dit. Sous leur conseil, ils se sont « immédiatement » rendus à l’hôpital, où Kevin Spacey a passé une série de tests.

« Tout s’est avéré tout à fait normal, et je suis bien sûr reconnaissant que ce ne soit rien de plus grave, a confié Kevin Spacey. Mais cela m’a aussi fait vraiment prendre un moment pour réfléchir à quel point la vie est fragile pour nous tous, et à quel point il est important que nous nous rassemblions, que nous nous soutenions les uns les autres, que nous fassions ce que nous pouvons pour la prochaine génération. »

Rappelons que Kevin Spacey (Seven, American Beauty, House of Cards) a été reconnu non coupable d’agressions sexuelles, fin juillet, au terme d’un procès fort médiatisé, à Londres.