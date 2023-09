L’équipe de Mlle Bottine est à pied d’œuvre depuis mercredi pour tourner cette nouvelle version de Bach et Bottine, titre phare de la série des Contes pour tous. Antoine Bertrand est la tête d’affiche du film réalisé par Yann Lanouette Turgeon.

Mlle Bottine, scénarisé par Dominic James, raconte l’arrivée de Simone (Marguerite Laurence), une orpheline rebelle, dans la vie de son oncle Philippe (Antoine Bertrand), un compositeur d’opéra en panne d’inspiration. Comme dans Bach et Bottine (1986), la meilleure amie de la petite est… une mouffette.

En plus des deux têtes d’affiche, Mani Soleymanlou, Marilyn Castonguay, Benoît Gouin et Louise Turcot font partie de la distribution du film issu d’une collaboration entre Attraction et les Productions La Fête, la boîte de Rock Demers, le « père » des Contes pour tous.

Le tournage de Mlle Bottine sous la direction de Yann Lanouette Turgeon (Roche, papier, ciseaux) se poursuivra jusqu’au 9 novembre.