De nouvelles images du film The Toxic Avenger montrent que l’acteur Elijah Wood n’a plus rien du gentil hobbit. Il a même l’air d’avoir du sang d’orque dans ce remake d’un film culte des années 80.

L’inspiration pour ce personnage vient plutôt du Rocky Horror Picture Show et du Pingouin version Dany DeVito dans Batman Returns (1992), a révélé le réalisateur Macon Blair. « L’idée était de faire oublier que c’est Elijah qu’on connaît du Seigneur des anneaux ou autre chose », a-t-il expliqué à Entertainment Weekly, précisant que l’apparence du personnage a été développée au fil de discussions avec l’acteur et l’équipe artistique du film.

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LEGENDARY PICTURES Peter Dinklage dans The Toxic Avenger

The Toxic Avenger est un remake d’un film à petit budget sorti en 1984 qui raconte comment un jeune concierge victime d’intimidation devient une bête défigurée surdimensionnée dotée d’une musculature de superhéros après être tombée dans un baril de résidus radioactifs… Devenue culte, l’œuvre a été transformée en une franchise qui compte quatre films, une série animée et une série de comic book publiée par Marvel.

Dans la nouvelle version, c’est Peter Dinklage (le Tyrion Lannister de Games Of Thrones) qui joue le vengeur toxique. « Comme dans l’œuvre originale [le personnage] est particulièrement non-qualifié pour devenir un héros, précise le réalisateur. Il n’est pas particulièrement courageux, il n’a pas de talent particulier. » Sauf qu’il a le cœur « à la bonne place ».

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LEGENDARY PICTURES Kevin Bacon dans The Toxic Avenger

En plus d’Elijah Wood et de Peter Dinklage, cette nouvelle version de The Toxic Avenger compte sur la participation d’une autre vedette, Kevin Bacon, qui joue un méchant industriel que Macon Blair décrit comme étant dans le moule de Lex Luthor, le vilain dans Superman. The Toxic Avenger sera présenté en première mondiale au Austin Fantastic Fest, qui se tient à compter de jeudi à Austin, au Texas.