C’est le réalisateur québécois Ken Scott qui réalisera le tout premier film français produit par Amazon Prime.

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, une coproduction entre Gaumont, Amazon et la maison québécoise Christal Films, arrive à la suite du décret signé en juillet 2021 qui transpose en droit français la directive européenne relative aux services de médias audiovisuels. En gros, cela force les Amazon Prime et autres Netflix de ce monde à consacrer entre 20 % et 25 % de leur chiffre d’affaires enregistré en France à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises.

Le film, qui met en vedette Leïla Bekhti et Jonathan Cohen, est une adaptation sur grand écran du livre de Roland Perez. Le scénario, basé sur des faits vécus, raconte l’histoire de Roland, né avec un handicap, mais ayant pu réaliser ses rêves avec le soutien indéfectible de sa mère Esther, une femme de tête qui avait un faible pour la légendaire chanteuse française Sylvie Vartan.

La distribution du long métrage est complétée par Naïm Naji, Milo Machado Graner, Lionel Dray, Joséphine Japy, Jeanne Balibar et Anne Le Ny. Sylvie Vartan fait également une courte apparition à l’écran.

« C’est une opportunité unique de pouvoir travailler avec Ken Scott à l’adaptation du poignant roman de Roland Perez. Son talent pour raconter des histoires à la fois drôles et émouvantes est indéniable, a indiqué par voie de communiqué Sidonie Dumas, directrice générale de Gaumont, en précisant que le film était “une histoire touchante à propos de la famille et de la différence”.

En vertu de la réglementation française, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan sortira dans les salles de l’Hexagone 17 mois avant d’être diffusé en ligne sur la plateforme Amazon Prime. On ignore pour l’instant la date de sortie exacte du film, autant pour la France que pour le Québec.