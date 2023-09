Une bande-annonce du nouveau long métrage d’animation du réalisateur japonais Hayao Miyazaki a été dévoilée ce mercredi, un jour avant sa présentation au Festival international du film de Toronto.

Lancé au mois de juillet au Japon, The Boy and the Heron arrivera sur les écrans nord-américains le 8 décembre prochain.

Il s’agit du premier long métrage en une décennie pour le réalisateur qui, en 2003, a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation avec Spirited Away. En 2013, après la parution de The Wind Rises, Hayao Miyazaki avait même annoncé sa retraite avant de revenir sur sa décision quelques années plus tard.

Se déroulant dans les années 1940, The Boy and the Heron suit un jeune garçon qui découvre une tour abandonnée à partir de laquelle il pénètre dans un monde fantastique où il fait la rencontre d’un grand héron.