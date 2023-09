Le voyage autour du monde d’une famille de Québécois fera l’objet d’un documentaire du National Geographic coréalisé par le réalisateur canadien oscarisé Daniel Roher.

« C’est un pari, d’accepter de passer plusieurs jours sur la route avec une équipe documentaire, mais finalement, ça a été extraordinaire », confie Edith Lemay.

Edith Lemay et Sébastien Pelletier, un couple de Boucherville, ont fait un voyage de plus d’un an pour montrer le monde à leurs quatre enfants. Trois d’entre eux – Mia, 12 ans, Colin, 8 ans et Laurent, 6 ans – sont atteints de rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative de l’œil qui entraîne une perte de vision graduelle. Seul Léo, 10 ans, a échappé à cette maladie génétique. Le désir d’Edith et de Sébastien était de montrer à leurs enfants toute la beauté du monde pendant qu’il est encore temps.

Après avoir attiré l’attention des médias du monde entier, de CNN à la BBC en passant par le New York Times et France 2, leur aventure sera portée à l’écran dans un documentaire coréalisé par le Torontois Daniel Roher, réalisateur du film Navalny (qui a remporté l’Oscar du meilleur long métrage documentaire à la dernière cérémonie des Oscars), et par le Britannique Edmund Stenson, éditeur associé pour Navalny.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @NATGEODOCS Edith, Sébastien et leurs enfants

La famille Pelletier-Lemay a été contactée par le studio américain MRC peu après son départ, au printemps 2022. En octobre, l’équipe de tournage a rencontré le clan pour la première fois, à mi-chemin du voyage. Ils se sont retrouvés à plusieurs reprises pendant ce périple qui s’est déployé sur trois continents. « Ma motivation première, c’était d’avoir des souvenirs pour mes enfants, des images », explique Edith, qui souligne que ses enfants ont rapidement adopté l’équipe du film. « Et nous, les adultes, on était bien contents de changer la bulle familiale de temps en temps ! »

Le titre de travail du documentaire est Blink of an Eye. Dans un communiqué, les réalisateurs indiquent que leur film « passe du beau et de l’époustouflant au calme et à l’intimité, racontant l’histoire d’une famille qui refuse de laisser l’avenir définir son présent ». Ils parlent aussi d’un « conte rempli de force familiale et d’émerveillement enfantin » qui, selon eux, « trouvera écho auprès des familles du monde entier ».

Edith Lemay espère que leur histoire, au-delà de sensibiliser les gens à l’existence de cette maladie pour laquelle il n’existe pas de traitement, pourra d’abord les inspirer. « Malgré un diagnostic, on peut regarder le bon côté des choses et ce qu’on peut faire, et ne pas s’arrêter à ce qui ne va pas bien », conclut-elle.

Le film, actuellement en production, sera offert sur les chaînes de National Geographic et sur Disney+. La date de diffusion n’est pas encore connue.