(Toronto) Le Festival international du film de Toronto (TIFF) est sur le point de perdre Bell comme principal commanditaire.

La Presse Canadienne

Bell est partenaire du festival depuis 1995 et son nom figure sur le siège social du centre-ville du TIFF, situé au cœur du quartier des divertissements de la rue King Ouest.

La porte-parole de Bell, Ellen Murphy, a indiqué que l’association de l’entreprise et du festival prendra fin à l’expiration de la commandite, à la fin décembre. Elle a affirmé que le géant des communications a choisi de ne pas renouveler le contrat.

La nouvelle du départ de Bell survient alors que les organisateurs et les cinéphiles se préparent à une présence réduite des célébrités au festival du mois prochain en raison des grèves en cours à Hollywood.

L’année dernière, les commanditaires ont contribué au festival à hauteur d’environ 13,4 millions, ce qui représente 28 % des revenus totaux de l’évènement. La scission du TIFF avec Bell a été rapportée pour la première fois par le Toronto Star.

Le marathon cinématographique de 11 jours s’amorcera le 7 septembre par le long métrage d’animation tant attendu de Hayao Miyazaki, Le garçon et le héron.

Le TIFF a déclaré dans un communiqué que ce partenariat de 28 ans a grandement contribué à sa croissance et à son succès.

« Plus tôt cette année, nous avons convenu d’un commun accord que ce partenariat prendrait fin à la fin de 2023 », a déclaré vendredi par courrier électronique la vice-présidente des communications du TIFF, Judy Lung. « Nous exprimons notre sincère gratitude à Bell pour son soutien indéfectible, son dévouement et son esprit de collaboration et nous sommes impatients de travailler avec elle autrement. »

Dans un communiqué, Bell a déclaré vendredi qu’elle était reconnaissante d’avoir participé à ce festival annuel qui attire les meilleurs films et talents du monde entier.

« Plus tôt cette année, nous avons décidé que la fin de 2023 serait le bon moment pour nous retirer de notre partenariat avec le TIFF et avons choisi de ne pas renouveler notre parrainage afin d’investir dans d’autres opportunités qui sont au cœur de notre mission, a déclaré Bell. Nous sommes convaincus que le TIFF continuera à se développer et à présenter des contenus de premier plan au monde pour informer, éduquer et divertir le meilleur public cinématographique. »