Des propriétaires de cinémas ont envie de redonner aux gens le goût du « film en salle » : ils offrent dimanche prochain tous leurs films à l’affiche au prix unique de 4 $.

Associated Press

Les membres de l’Association des cinémas du Canada et ceux de l’association américaine ont confirmé lundi la tenue, dimanche prochain, de la deuxième Journée nationale du cinéma.

Au Canada, le billet à 4 $, plus les taxes, sera ainsi offert pour tous les films à l’affiche dans les cinémas Cineplex ou Megaplex, mais aussi dans plusieurs cinémas indépendants, comme le Clap et le Cartier à Québec. Cette réduction ne sera pas offerte partout : on peut consulter la liste des cinémas participants sur la page de l’évènement.

L’Association américaine des propriétaires de salles a indiqué que la première édition de cette Journée nationale du cinéma, l’an dernier, avait été le jour le plus fréquenté de l’année, dans une période normalement calme, à la fin de l’été et à la rentrée. Les cinémas étaient bondés le 3 septembre 2022, et même si les propriétaires ont réalisé moins de marge sur le prix des billets, ils ont vendu beaucoup de maïs soufflé et de boissons gazeuses.

L’évènement est également un moyen pour les grands studios ou les petits distributeurs de présenter au public les bandes-annonces de leurs prochains films prévus à l’automne.

Selon l’Association des cinémas du Canada, l’évènement se déroulera cette année dans plus de 3000 cinémas participants en Amérique du Nord, soit plus de 30 000 écrans.