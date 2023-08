Deux films québécois ont désormais franchi le cap du million de dollars de recettes aux guichets, Les hommes de ma mère ayant rejoint Le temps d’un été, qui a incidemment franchi les deux millions de dollars au box-office.

« Nous vivons un été exceptionnel dans les cinémas, a déclaré dans un communiqué Patrick Roy, d’Immina Films. Observer les cinéphiles affluer vers les salles obscures est à la fois gratifiant et exaltant, signe que le cinéma sur grand écran a toujours une place importante ! » Le temps d’un été est ainsi devenu le plus grand succès au box-office national pour un film canadien en 2023, et ce malgré le fait que l’été ait été très occupé dans les salles de cinéma. Avec des recettes totales de 2 041 895 $, le film de Louise Archambault mettant en vedette Patrice Robitaille, Guy Nadon, Élise Guilbault, Martin Dubreuil et Sébastien Ricard est toujours à l’affiche dans plusieurs cinémas à travers la province.

De son côté, Les hommes de ma mère ont réussi à récolter plus d’un million de dollars aux guichets après seulement 15 jours à l’affiche dans les cinémas de la province. Le long métrage réalisé par Anik Jean et porté par les performances de Léane Labrèche-Dor, Marc Messier, Benoît Gouin, Patrick Huard et Colm Feore sera par ailleurs officiellement présenté dans la section Industry Select du prestigieux Festival international du film de Toronto, ce qui devrait donner un second souffle au film dans les marchés à l’extérieur du Québec.

« C’est fascinant de voir le public québécois s’enticher de ce premier long métrage d’Anik Jean, ajoute Patrick Roy, dont la maison Immina produit aussi Les hommes de ma mère. […] Nous sommes très fiers de ce doublé millionnaire entièrement féminin ! »