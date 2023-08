PHOTO HOPPER STONE/SMPSP, FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES VIA ASSOCIATED PRESS

Après quatre semaines de domination, le film Barbie, de Greta Gerwig, a finalement cédé le sommet du box-office mondial.

La comédie mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling a été détrônée par Blue Beetle, le nouveau film de superhéros signé DC qui a par ailleurs signé une performance en deçà des attentes. Le long métrage d’Ángel Manuel Soto, qui met en scène un premier héros d’origine latino-américaine – Xolo Maridueña y interprète Jamie Reyes, le Blue Beetle – a récolté 25,4 millions au box-office nord-américain, avec des recettes globales de 43 millions. Le budget de production du film est évalué à 104 millions.

Barbie a ainsi chuté à la seconde place du palmarès, récoltant la semaine dernière 21,5 millions, un montant impressionnant considérant que le film a été lancé il y a déjà un mois. Aux États-Unis, on s’attend à ce que Barbie conserve le rythme pour battre The Super Mario Bros. Movie en tant que film le plus rentable de l’année avec au-delà de 567 millions aux guichets américains. À l’échelle mondiale, Barbie a franchi la marque du milliard un peu plus tôt au mois d’août.

Selon les chiffres analysés par Variety, Barbie est aussi devenu le film le plus rentable de l’histoire des studios Warner Bros., surpassant la marque établie par The Dark Knight, de Christopher Nolan.

Justement, le plus récent film du réalisateur américain, Oppenheimer, a quant à lui franchi la barre des 700 millions de recettes globales, intégrant par le fait même le top 5 des films IMAX les plus populaires de l’histoire en compagnie des deux Avatar, Star Wars : L’Éveil de la Force et Avengers : Endgame. Oppenheimer, mettant en vedette Cilian Murphy dans le rôle du père de la bombe atomique Robert Oppenheimer, a récolté plus de 20 % de ses recettes dans les salles IMAX, dont 17 millions dans les 30 cinémas qui ont projeté le film en 70 mm, le format de référence selon Christopher Nolan.