(Londres) L’acteur de la série à succès Succession Brian Cox a participé vendredi, avec des centaines d’autres acteurs britanniques à un rassemblement dans le centre de Londres en soutien à la grève de leurs confrères américains contre les baisses de salaire et la menace de l’intelligence artificielle.

Agence France-Presse

Imelda Staunton (The Crown, Harry Potter), Simon Pegg (Mission : Impossible), Hayley Atwell (Peggy Carter dans l’univers Marvel) ou encore Jim Carter (Downton Abbey) ont également participé à cette manifestation à Leicester Square, au cœur du quartier des cinémas de la capitale, notamment l’Odeon.

Tenant des drapeaux du syndicat britannique des acteurs Equity, ils ont exprimé leur solidarité avec leur homologue américain, le US Screen Actors Guild (SAG-AFTRA).

Plus de 160 000 acteurs de cinéma et de télévisions américains ont fait grève la semaine dernière, rejoignant le mouvement lancé il y a plusieurs semaines par les scénaristes.

Ils ont dénoncé la baisse des salaires à l’ère du streaming et la menace que pose l’intelligence artificielle (IA) sur leurs métiers, dans un mouvement jamais vu depuis plus de 60 ans à Hollywood.

À Londres, l’acteur écossais Brian Cox, 77 ans, qui joue le rôle du magnat des médias Logan Roy dans la série à succès de la chaîne HBO Succession, a affirmé à l’AFP que le recours à l’IA dans l’industrie du cinéma pose une menace « très sérieuse » qui doit être arrêtée.

« On s’engage sur une pente terrible… parce que notre image (à l’écran) est si forte et ils peuvent prendre ces images et faire ce qu’ils veulent de nous », a-t-il expliqué, ciblant les producteurs.

« Ils ne devraient pas avoir le droit de le faire. Nous allons arrêter cela », a-t-il ajouté.