Le Comic-Con de San Diego, devenu le plus grand rassemblement de la pop culture en Amérique du Nord, attire chaque année quelque 130 000 visiteurs, dont certains sont déguisés entre autres en superhéros ou monstres de l’espace.

PHOTO CHRISTY RADECIC, ASSOCIATED PRESS

(San Diego) Le Comic-Con de San Diego, plus gros festival au monde consacré à la pop culture, revient aux sources pour cette nouvelle édition marquée par l’absence de vedettes en raison d’une grève historique à Hollywood, au grand dam de fans de bandes dessinées.

Andrew MARSZAL Agence France-Presse

Le rassemblement géant en Californie, qui se tient de jeudi à samedi, fait souvent les gros titres et le bonheur de milliers de fans de cosplay – pratique consistant à jouer le rôle d’un personnage de fiction –, qui n’hésitent pas à faire la queue pendant plusieurs jours pour voir des vedettes telles que Tom Cruise ou Dwayne « The Rock » Johnson.

Cet évènement, devenu le plus grand rassemblement de la pop culture en Amérique du Nord, attire chaque année quelque 130 000 visiteurs, dont certains sont déguisés entre autres en superhéros ou monstres de l’espace.

Mais cette année le tableau est assombri par une grève à Hollywood : vendredi dernier, les acteurs ont rejoint les scénaristes dans leur mouvement social qui provoque la pire paralysie du secteur depuis plus de 60 ans.

Les deux corps de métier réclament une revalorisation de leur rémunération, en berne à l’ère du streaming, et souhaitent obtenir des garanties concernant l’usage de l’intelligence artificielle (IA), pour interdire à cette dernière de générer des scripts ou de cloner leurs voix et image.

Résultat à San Diego : les acteurs n’assurent pas la promotion des films et émissions.

Les racines

En outre, des studios tels qu’Amazon ou Warner Bros ont mis fin à leurs apparitions au Comic-Con.

Pas de quoi entamer l’enthousiasme de Chris Gore, propriétaire du site web Film Threat et directeur d’Attack of the Doc !, convaincu que « San Diego Comic-Con va revenir à ses racines qui célèbrent l’art de la bande dessinée ».

« Je suis probablement plus excité par cette édition que n’importe quelle autre dans le passé », ajoute-t-il.

La première édition de cet évènement, imaginé par un collectionneur de BD au chômage de 36 ans et ses cinq amis adolescents, avait rassemblé 100 personnes dans le sous-sol d’un hôtel miteux en 1970.

Le Golden State Comic-Con, comme on l’appelait, a d’abord été imaginé comme un moyen de mettre en relation les fans entre eux et de leur permettre de rencontrer leurs héros, les créateurs de BD.

Des conférences, séminaires et séances de dédicaces se tiennent également pendant le festival.

Ces jours-ci, tout est normalement éclipsé par ce qui se passe à l’auditorium dans le Hall H, où de nombreuses annonces de films sont faites devant des fans en délire.

« Je regarde le programme du Hall H en particulier, et il est clairsemé », regrette James Witham, animateur du Down & Nerdy Podcast.

Nouveau film des Tortues Ninja

Cette année, l’incertitude sur la programmation a donné des nœuds aux cerveaux des organisateurs.

Les discussions entre les acteurs d’Hollywood et les studios se sont déroulées jusqu’au bout la semaine dernière, ne donnant au Comic-Con que quelques jours pour s’adapter après le déclenchement de la grève.

« Nous aurions souhaité qu’une solution ait été trouvée avant », reconnaît le directeur marketing du Comic-Con, David Glanzer, interrogé par l’AFP.

Le célèbre Hall H accueillera cette fois son premier panel de films indiens, un lancement géant pour un nouveau jeu vidéo de Spider-Man, et différents films d’animation, dont le nouveau film des Tortues Ninja.

En dépit de ce programme, la déception se fait sentir du côté des fans qui ont dépensé des milliers de dollars en voyage, hôtels et laissez-passer pour les Comic-Con - vendus il y a plusieurs mois –, dans l’espoir de faire un égoportrait ou un direct avec certains des plus grands noms d’Hollywood.

« Il va y avoir une certaine déception avec cette absence d’Hollywood », concède James Witham.

Mais « peut-être que cette année sera celle où quelqu’un qui était venu pour Hollywood se dira : “Si je ne peux pas voir le (film) Marvel, il y a la BD Marvel, et peut-être que j’irai voir de ce côté-là” », veut-il croire.

« Est-ce qu’il y en aura beaucoup ? Peut-être pas. »