Kevin Spacey, âgé de 63 ans, a plaidé non coupable de neuf chefs d’accusation, dont plusieurs chefs d’agression sexuelle et indécente et un chef d’avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement.

(Londres) C’était plus qu’une coïncidence si trois des quatre accusateurs de Kevin Spacey ont décrit des incidents similaires dans lesquels il aurait agrippé leur entrejambe, a soutenu mercredi une procureure dans sa plaidoirie finale lors du procès de l’acteur pour agression sexuelle.

Brian Melley Associated Press

La procureure Christine Agnew a déclaré à un jury londonien que Spacey avait « saisi des occasions » dans de brefs moments et qu’il avait pu s’en tirer pendant des années parce qu’il était une célébrité.

Le double oscarisé avait longtemps bénéficié d’une « trinité de protection », sachant que les hommes qu’il agressait ne se plaindraient pas. S’ils le faisaient, il savait qu’ils ne seraient pas crus ; s’ils étaient crus, il savait que les autorités n’agiraient pas en raison de son statut, a expliqué la procureure.

Cela a commencé à changer après que des allégations ont été soulevées en 2017 au plus fort du mouvement #metoo, lorsqu’un acteur américain l’a accusé de comportement sexuellement inapproprié des décennies plus tôt. D’autres allégations ont suivi et ont finalement conduit les quatre hommes, qui ne se connaissaient pas, à se plaindre indépendamment auprès de la police anglaise.

« Sont-ils tous motivés par “l’argent, l’argent, l’argent” comme l’accusé vous l’a dit de façon plutôt dramatique ? », a demandé la procureure, citant un extrait du témoignage de Spacey.

« Ou en ont-ils tous assez du secret de la vérité qu’ils portent depuis de nombreuses années ? Ils ne sont plus prêts à être le gardien secret de quelqu’un qui les a si mal traités », a-t-elle statué.

Spacey, âgé de 63 ans, a plaidé non coupable de neuf chefs d’accusation, dont plusieurs chefs d’agression sexuelle et indécente et un chef d’avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement. À l’origine, il avait fait face à 13 chefs d’accusation, mais le juge a retiré mercredi quatre chefs d’accusation qui reproduisaient les mêmes allégations en vertu d’une loi plus ancienne.

L’acteur a témoigné pendant deux jours et a nié avoir agressé sexuellement trois hommes. Il a dit qu’il avait eu des rencontres consensuelles avec deux et a minimisé les allégations d’un troisième homme, décrivant son geste comme une « passe maladroite ». Il a déclaré que les allégations selon lesquelles il aurait fait des remarques raciales insensibles à un quatrième homme et aurait violemment attrapé ses parties intimes comme un cobra relevaient de la « pure fantaisie ».

Les actes allégués entre 2001 et 2013 sont passés d’attouchements non désirés à une saisie agressive de l’entrejambe et, dans un cas, à l’exécution d’un acte sexuel oral sur un homme inconscient.

La défense a mis en doute les versions des accusateurs et a suggéré qu’ils étaient motivés par l’argent. Deux des hommes ont intenté des poursuites contre Spacey et un troisième homme a contacté le site web de Spacey pour tenter de régler l’affaire criminelle.

Spacey a présenté des photos que l’un des hommes avait publiées sur les réseaux sociaux d’eux deux et une photo que l’homme lui avait envoyée d’une randonnée en montagne qu’il avait prise, où il affirmait avoir lu un soliloque de Shakespeare à la suggestion de Spacey du haut d’un sommet.

D’autres témoins de la défense ont déclaré que Spacey n’aurait eu que peu ou pas d’occasions d’agresser un homme dans les coulisses d’un évènement caritatif, comme l’a affirmé la victime présumée.