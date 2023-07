(Londres) Elton John a témoigné lundi pour la défense dans le procès pour agression sexuelle de Kevin Spacey qui se déroule à Londres.

Brian Melley Associated Press

John a comparu à distance depuis Monaco pour témoigner après que son mari, David Furnish, eut déclaré que Spacey n’avait assisté qu’une seule fois au gala annuel que le chanteur avait organisé dans sa maison de Windsor.

L’une des victimes présumées a accusé Spacey d’avoir agrippé agressivement son entrejambe lorsqu’il le reconduisait au bal en 2004 ou 2005.

Spacey a témoigné qu’il n’avait assisté à l’évènement qu’en 2001. Furnish avait déclaré plus tôt qu’après avoir vérifié des photographies, c’était bel et bien la seule année où Spacey y avait assisté.

John a relaté que Spacey avait passé la nuit à la maison après le bal la seule fois où il y avait participé.

Kevin Spacey, âgé de 63 ans, a plaidé non coupable à une douzaine d’accusations comprenant des chefs d’agression sexuelle et indécente et un chef d’accusation d’avoir amené une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement.