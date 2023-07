Jules au pays d’Asha

Écouter son cœur d’enfant

La majorité des enfants ont cette fascinante capacité de s’émerveiller devant les petites choses. Ils sont curieux et imaginatifs. Devant un problème, ils trouvent souvent des solutions si simples qu’elles font sourire les adultes. Dans Jules au pays d’Asha, on retrouve toutes ces charmantes caractéristiques de la jeunesse. Cela ne donne qu’une envie : écouter son cœur d’enfant et partir à l’aventure.