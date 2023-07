« Ce que je peux dire, c’est qu’il écrasait la pédale au plancher, a dit Lewis Hamilton, conseiller et entraîneur de pilotage de Brad Pitt. Ceci étant dit, nous avons passé une journée ensemble sur une piste à Los Angeles, et pour quelqu’un qui n’est pas pilote, je dois dire qu’il a de toute évidence les bons réflexes. »

PHOTO DAVID DAVIES, ASSOCIATED PRESS

La Formule 1 aura une 11e équipe sur la grille de départ au Grand Prix de Grande-Bretagne, mais celle-ci, qui offrira un volant à Brad Pitt, ne luttera pas pour la victoire.

Daniella Matar Associated Press

L’acteur américain a effectué quelques tours au circuit de Silverstone dans le cadre du tournage d’un film portant sur la série reine du sport automobile. Son conseiller et entraîneur de pilotage n’est nul autre que le septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Hamilton, qui coproduit le projet, a mentionné qu’il n’a pu véritablement juger du talent de Pitt lorsque celui-ci a pris part à des essais il y a deux semaines. Il a néanmoins été surpris des capacités du légendaire acteur hollywoodien.

« Ce que je peux dire, c’est qu’il écrasait la pédale au plancher, a dit Hamilton en riant jeudi. Ceci étant dit, nous avons passé une journée ensemble sur une piste à Los Angeles, et pour quelqu’un qui n’est pas pilote, je dois dire qu’il a de toute évidence les bons réflexes. »

« Il adore regarder les courses de MotoGP (motocyclettes), donc il a toujours été intéressé par la course automobile. Il a déjà la compréhension des lignes de course, des points de corde, et il négociait les virages parfaitement. C’était beau de voir ça. »

Les amateurs de course présents à Silverstone verront la voiture en piste pour certaines scènes de pilotage spécifiques. L’équipe fictive Apex a même obtenu une place dans les garages de la F1, entre Mercedes et Ferrari.

Les affiches au-dessus des portes de garage portent les noms inhabituels de Sonny Hayes et Joshua Pearce – qui sont en réalité les acteurs Pitt et Damson Idris, un Britannique.

Le film est produit par Jerry Bruckheimer et réalisé par Joseph Kosinski, deux hommes qui ont travaillé ensemble sur le film Top Gun : Maverick.

La F1 tente de profiter du succès de la docusérie Netflix Drive to Survive – une émission qui a finalement intéressé le public américain.

De plus, la série reine du sport automobile a été très heureuse d’ouvrir ses portes au projet hollywoodien.

« Je suis infiniment reconnaissant envers eux, a admis Hamilton. J’ignore si ce genre de projet aurait été possible il y a 10 ans, lorsque l’ancienne administration était encore en place. Elle n’aurait probablement pas considéré ce projet comme étant important pour le développement du sport.

« Mais nous avons déjà pu observer le travail et les retombées de la série Netflix, et je crois que ceci lui nous permettra d’aller encore plus loin », a-t-il conclu.