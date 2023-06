The Flash et Elemental, les deux nouvelles sorties américaines majeures, ont pris le premier et deuxième rang, respectivement, du box-office québécois à leur premier week-end.

Le film de superhéros de DC Studios a amassé 536 057 $ tandis que long métrage d’animation de Pixar a obtenu 463 376 $. Une autre œuvre animée, Spider-Man : Across the Spider-Verse, ferme le podium grâce à une récolte de 362 603 $, portant son total à plus de 2,5 millions en trois semaines.

Le film québécois Cœur de slush, de Mariloup Wolfe, a engendré 130 828 $, passablement plus que Guardians of the Galaxy Vol. 3 et Fast X, qui suivent avec chacun un peu plus de 90 000 $.

Notons que Transformers : Rise of the Beasts (quatrième rang) a franchi la barre du million, alors que The Little Mermaid (cinquième rang) celle de deux millions.