Première bande-annonce de Kraven The Hunter

Aaron Taylor-Johnson et Russell Crowe forment un duo père-fils dans Kraven The Hunter, qui sera de toute évidence très violent.

Dans la bande-annonce, on voit un jeune Sergei Kravinoff laissé pour mort par son père après que son fils n’eut pas le courage de tuer le lion qu’ils chassaient. Toutefois, une goutte de sang du félin est tombée dans une des plaies du garçon, qui développa par la suite des pouvoirs surhumains.

Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kick-Ass) incarne Sergei plus vieux, qui semble prêt à tuer tous ceux qui se mettent sur son chemin dans sa quête de vengeance contre son père.

Kraven, un ennemi de Spider-Man dans les bandes dessinées, est un antihéros dans le film de J. C. Chandor (Triple Frontier, A Most Violent Year). Depuis quelques années, les studios Sony Pictures développent un univers de personnages liés à l’homme-araignée (SSU), qui compte jusqu’ici les films Venom et Morbius.

Rhino et Chameleon, deux autres méchants tirés des comics de Spidey, feraient également partie du récit de Kraven The Hunter.