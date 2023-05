The Little Mermaid

Réinventer des mélodies à succès

De Beauty and the Beast à Pocahontas en passant par Aladdin, le compositeur Alan Menken a signé la musique de nombreux films de Disney qui ont nourri l’imaginaire des enfants nés dans les années 1980 et 1990. Plus de 30 ans après avoir remporté deux Oscars pour ses pièces dans le film d’animation The Little Mermaid, il offre à Ariel et à ses amis des fonds marins une trame sonore revue et augmentée. Entrevue.