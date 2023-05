Quelques mois après la diffusion d’une vidéo dévoilant les secrets de « la plus grosse cascade de l’histoire du cinéma » effectuée par Tom Cruise pour Mission : Impossible — Dead Reckoning Part One, la première bande-annonce du septième film de la série a été lancée mercredi matin.

Christopher McQuarrie est de retour derrière la caméra — il a réalisé les deux précédents et a tourné Part Two, prévu l’an prochain — et cosigne le scénario avec Erik Jendresen.

Tom Cruise revient évidemment dans le rôle d’Ethan Hunt, mais d’autres agents reprennent également du service. Simon Pegg et Ving Rhames participent de nouveau à la mission, en plus de Henry Czerny qui incarnait Eugene Kittridge, directeur du FMI, dans le premier film de 1996.

Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby sont encore une fois de la partie, alors que Hayley Atwell, Pom Klementieff et Esai Morales rejoignent la distribution.

Outre les impressionnantes séquences d’action, la bande-annonce semble indiquer qu’Ethan Hunt et son équipe devront faire face à une menace nucléaire et que des ennemis du passé referont surface.