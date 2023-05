Cillian Murphy et Matt Damon sont au cœur de la bande-annonce du prochain drame biographique de Christopher Nolan, Oppenheimer, qui a été dévoilée lundi et révèle plus de détails sur l’histoire et les personnages.

L’extrait montre le scientifique J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) faisant équipe avec le général Leslie Groves Jr. (Matt Damon) pour rassembler une équipe de scientifiques durant la Seconde Guerre mondiale, alors que l’énergie nucléaire se présente comme le seul moyen de vaincre les nazis.

Le drame suit Oppenheimer, connu comme le « père de la bombe atomique », à un moment charnière de l’histoire — puisqu’il savait que tester la bombe atomique pourrait détruire le monde. « Vous êtes l’homme qui leur a donné le pouvoir de se détruire… et le monde n’est pas préparé à ça », déclare Oppenheimer dans la bande-annonce.

Emily Blunt, Florence Pugh, Benny Safdie et Josh Hartnett font également partie de la distribution du film qui est le premier de Christopher Nolan depuis la sortie de Tenet, en 2020.

La sortie en salles est prévue pour le 21 juillet.