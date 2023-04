Le complet de John Travolta dans Saturday Night Fever s’est envolé pour 350 000 $ aux enchères.

L’ensemble blanc trois morceaux, que portait l’acteur dans l’une des plus célèbres scènes du film musical de 1977, a trouvé preneur lors d’une vente tenue en ligne ainsi qu’en personne ce week-end à Beverly Hills. La maison de vente Julien’s Auction, qui organisait l’évènement, a confirmé la nouvelle par l’entremise d’un communiqué.

La société a également confirmé qu’un second costume du comédien avait enthousiasmé les acheteurs : celui qu’il revêtait en 1994 dans Pulp Fiction, dans son rôle du tueur à gages Vincent Vega. Cet habit est parti pour 44 000 $ CAN.

PHOTO FOURNIE PAR JULIEN’S AUCTIONS Le costume de John Travolta dans Saturday Night Fever

Parmi les autres items ayant convaincu les amateurs d’ouvrir leur portefeuille, signalons le manteau jaune de Warren Beatty dans Dick Tracy (123 000 $ CAN), le skateboard volant de Michael J. Fox dans Back to the Future 2 (123 000 $ CAN), le costume de Keanu Reeves dans John Wick 3 (18 000 $ CAN) et l’une des baguettes du personnage de Dumbledore dans Harry Potter and the Order of the Phoenix, laquelle s’est vendue pour 176 000 $ CAN.