Attendu sur les écrans québécois à compter du 16 juin, le film Cœur de slush amorcera auparavant une carrière internationale. En effet, il sera d’abord présenté en première mondiale dans un festival en République tchèque.

Le long métrage sera projeté en ouverture du 63e Festival international du film jeunesse présenté du 1er au 7 juin dans la ville de Zlín, en République tchèque.

Le film sera présenté le 1er juin en sélection officielle dans la section hors compétition Panorama en présence de la réalisatrice Mariloup Wolfe, de l’autrice et scénariste Sarah-Maude Beauchesne et de l’actrice Liliane Skelly.

Le Festival international de film jeunesse de Zlín compte parmi les évènements consacrés au cinéma jeunesse les plus anciens et les plus importants dans le monde. Fondé en 1961, le festival a aujourd’hui acquis une réputation internationale. Chaque année, environ 300 films provenant de plus de 50 pays à travers le monde y sont présentés.