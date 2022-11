She Said

L’affaire Weinstein, version Hollywood

She Said relate les évènements entourant l’enquête du New York Times, menée par Jodi Kantor et Megan Twohey, qui a conduit à la chute de Harvey Weinstein. Basé sur l’article ainsi que sur le livre publié par les deux femmes, le long métrage est une incursion dans le long et éprouvant travail des journalistes ayant travaillé sur des enquêtes de l’ère #moiaussi.