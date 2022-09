Une scène du documentaire All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras, en lice pour le Lion d’or

Seul long métrage documentaire en lice pour le Lion d’or, All the Beauty and the Bloodshed est un portrait de l’artiste photographe et militante Nan Goldin.

Marc-André Lussier La Presse

All the Beauty and the Bloodshed : l’histoire d’une vie

Réalisé de façon très classique par Laura Poitras (Citizenfour), ce film a pour point de départ l’action récente de la militante pour dénoncer la société Purdue Pharma, propriété de la famille Sackler, très impliquée dans le monde de l’art, pour la production à grande échelle du médicament OxyContin, alors qu’elle était au fait du caractère très addictif de cet antidouleur. En retraçant la vie et la carrière de l’artiste, qui a vécu sa jeunesse dans les années 1960 et 1970, Poitras établit aussi un parallèle entre les combats d’aujourd’hui et ceux d’hier, l’action de Nan Goldin étant fortement inspirée par celle du mouvement Act Up en pleine crise du sida il y a plus de 30 ans. Le propos est très intéressant, et toujours aussi pertinent, mais on voit mal comment ce long métrage pourrait se retrouver au palmarès. Une présentation hors compétition aurait peut-être été mieux indiquée.

Argentina, 1985 : comme un devoir de mémoire

PHOTO FOURNIE PAR LA MOSTRA DE VENISE Ricardo Darín et Peter Lanzani dans Argentina, 1985, de Santiago Mitre

Primé à Locarno en 2011 (El estudiante) et à Cannes en 2015 (Grand Prix de la Semaine de la critique grâce à La patota), le cinéaste Santiago Mitre poursuit dans la veine politique de son film précédent (La cordillera) pour recréer à l’écran l’un des épisodes les plus importants de l’histoire récente de l’Argentine. Mettant en vedette Ricardo Darín et Peter Lanzani, Argentina, 1985 est inspiré de l’histoire véridique de Julio Strassera et Luis Moreno Ocampo, les deux procureurs au cœur du fameux procès de 1985. Au lendemain de la chute de la dictature, des militaires de très haut rang étaient alors traduits en justice pour les crimes commis pendant qu’ils étaient au pouvoir. Un peu à la Costa-Gavras, un peu aussi à la manière qu’on emprunte dans le cinéma italien, Santiago Mitre évoque ce combat orchestré dans un climat encore tendu, alors que les institutions démocratiques sont encore fragiles. Sélectionnée en compétition officielle, cette production argentine d’Amazon Studios sera déposée sur la plateforme Prime Video le 21 octobre.