(Toronto) Taylor Swift, Oprah Winfrey et Harry Styles font partie des vedettes qui s’apprêtent à faire vibrer le Festival international du film de Toronto.

La Presse Canadienne

Les organisateurs ont publié vendredi une liste de personnalités qui doivent prendre part au festival qui s’amorce jeudi prochain.

PHOTO CHARLES SYKES ARCHIVES INVISION/ASSOCIATED PRESS Harry Styles

Harry Styles joue dans My Policeman, dont la distribution d’ensemble a été sélectionnée pour un TIFF « Tribute Award for Performance ».

Oprah Winfrey, quant à elle, est productrice de Sidney, le documentaire sur le légendaire acteur noir Sidney Poitier.

PHOTO CAITLIN OCHS, ARCHIVES REUTERS Oprah Winfrey

Elle est également un personnage, interprété par Quinta Brunson, dans le film biographique Weird : The Al Yankovic Story, qui sera présenté en première dans le cadre du programme « Midnight Madness » du TIFF.

Al Yankovic devrait également assister au TIFF, tout comme Daniel Radcliffe, qui le personnifie à l’écran. Quinta Brunson n’est pas sur la liste des artistes attendus au festival.

Daniel Craig, à l’affiche du film « Glass Onion », suite attendue du film mystère « À couteaux tirés », doit fouler le tapis rouge avec ses collègues Edward Norton, Janelle Monáe et Kate Hudson.

Parmi les personnalités canadiennes qui devraient faire une apparition figurent Seth Rogen, qui joue dans « The Fabelmans » de Steven Spielberg, et Brendan Fraser, dont la prestation dans « The Whale » a déjà généré une certaine frénésie.

Ce sera la première fois que Steven Spielberg présente un de ces films au festival.

Quelques heures avant de publier la liste complète des participants, le TIFF a annoncé que Taylor Swift assisterait au festival pour présenter All Too Well : The Short Film en personne.

Le court métrage de 13 minutes a apporté une narration visuelle au morceau All Too Well de son album réenregistré Red (Taylor’s Version), qui a attiré l’attention lors de sa sortie en novembre dernier.

Taylor Swift discutera de ses débuts en tant que réalisatrice avec le PDG du festival, Cameron Bailey, au TIFF Bell Lightbox le 9 septembre.

D’autres célébrités notables qui débarqueront dans la ville sont Jennifer Lawrence, Elisabeth Moss, Viola Davis, Jordan Peele, Zac Efron et Laura Dern.

Les membres du TIFF peuvent acheter des billets pour les films et les évènements spéciaux du TIFF à partir de samedi, et ils seront mis en vente pour le grand public le lundi.

Vendredi, le festival a annulé une lecture en direct du réalisateur canadien Jason Reitman, citant « des circonstances indépendantes de notre volonté » sur son site internet.

Avec des informations de l’Associated Press