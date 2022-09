Vedette du film Triangle of Sadness

L’actrice Charlbi Dean meurt à 32 ans

(New York) L’actrice et mannequin sud-africain Charlbi Dean, personnage du film Sans filtre (Triangle of Sadness), Palme d’or à Cannes cette année, est morte lundi à New York à l’âge de 32 ans, a annoncé une porte-parole en confirmant des informations de la presse spécialisée.