Le Festival International de Films Fantasia soulignera la carrière du cinéaste hongkongais John Woo en lui remettant le prix de carrière honorifique à l’occasion de l’évènement qui sera de retour en salle cette année, du 14 juillet au 3 août.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Woo, qui a marqué le cinéma d’action en développant son propre esthétisme et ses propres codes narratifs. Après une série de films d’arts martiaux et quelques comédies dans les années 1970 et 1980, Woo a signé des films comme Hard Target, Face/Off, Mission : Impossible II, Red Cliff I & II et The Crossing I & II. Il complète actuellement Silent Night, son retour au cinéma américain.

Fantasia a aussi dévoilé les premiers titres de sa programmation, notamment en inaugurant la nouvelle section Ombres septentrionales, consacrée cinéma de genre canadien. Le cinéaste japonais Satoshi Miki sera aussi de la sélection avec deux titres, Convenience Story, présenté en première mondiale, What To Do With The Dead Kaiju ?, une primeur canadienne. Takeshi Miike, autre grand habitué de Fantasia, présentera quant à lui en première nord-américaine The Mole Song : Final, alors qu’Incroyable mais vrai, dernière réalisation de Quentin Dupieux présenté à la Berlinale en 2022 et mettant en vedette Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel et Anaïs Demoustier sera aussi présenté pour la première fois sur les écrans d’Amérique du Nord.

Une deuxième vague de titres de Fantasia 2022 sera annoncée en juin, alors que la programmation complète sera dévoilée fin juin. Les billets seront mis en vente peu après.