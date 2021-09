Entrevues

Santiago Menghini

L’horreur lui va si bien

Le cinéaste montréalais Santiago Menghini signe son premier long métrage avec No One Gets Out Alive (Personne ne sort d’ici vivant), film d’horreur qui sera diffusé sur Netflix et dans lequel une femme originaire du Mexique récemment débarquée à Cleveland affronte mille et un dangers. Entrevue.