Sous un même soleil

Dialogue de sourds au Karabakh ★★★½

Depuis l’éclatement de l’URSS en 1991, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se disputent le territoire autonome du Nagorny Karabakh. Après une guerre survenue en 1994, un cessez-le-feu fragile a été instauré. Mais les rancunes et la haine n’ont jamais cessé, et un nouveau conflit a éclaté en 2020. Cette histoire est ici racontée des deux côtés de la frontière.