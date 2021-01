(Venise) Le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, Palme d’or à Cannes en 2019 pour Parasite, présidera le jury de la 78e édition du Festival de Venise, qui se déroulera du 1er au 11 septembre, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Agence France-Presse

« Le réalisateur Bong Joon-ho présidera le jury international du concours du 78e festival international de cinéma de Venise, qui décernera le Lion d’or du meilleur film et les autres prix officiels », selon le communiqué de la Mostra.

« Le festival de Venise est riche d’une longue histoire, et je suis honoré d’être associé à sa merveilleuse tradition cinématographique », a réagi le réalisateur, cité dans le communiqué. « Comme président du jury, et surtout comme cinéphile incorrigible, je suis prêt à admirer et applaudir tous les grands films sélectionnés par le festival. Je suis rempli de joie sincère et d’espoir ».

Le directeur artistique de la Mostra, Alberto Barbera, a salué « le grand réalisateur coréen », qui est « aujourd’hui l’une des voix les plus authentiques et originales du cinéma d’auteur au niveau mondial ». « Je lui suis très reconnaissant d’avoir accepté de mettre sa passion de cinéphile attentif, curieux et privé de préjugés au service de notre festival », a-t-il estimé.

Avec Parasite, Bong Joon-ho, 51 ans, a remporté la Palme d’or au Festival de Cannes 2019, puis en 2020 quatre Oscars (meilleur scénario original, meilleur film international, meilleur réalisateur, et meilleur film) et le César du meilleur film étranger.

Il est également l’auteur de Barking Dog (2000), Memories of a Murder (2003), Snowpiercer (2013) et Okja (2017).